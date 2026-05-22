Nationalspielerin auf Heimatbesuch: Ioanna Petikis Jahr an der Sonne

Ioanna Petiki und Wasser, das gehört irgendwie zusammen. Deshalb freut sich die junge Frau, die an diesem Freitag ihren 20. Geburtstag feiert, schon darauf, am Samstag um 14 Uhr wieder mit ihren ehemaligen Kameradinnen des SSV Esslingen ins Bundesliga-Becken zu steigen. Dass das vereinseigene Freibad des SSVE direkt am Neckar liegt und dass das Wetter bestens sein wird – super. Auf eine Frage hat die Wasserball-Nationalspielerin aber eine schnelle Antwort: „Das Heimweh nach dort ist jetzt schon größer, als es dort nach Esslingen war.“ Petiki lebt seit knapp einem Jahr in San Diego in den USA, spielt dort Wasserball und studiert Psychologie – und fühlt sich dort nicht nur wohl, weil die Stadt am Pazifik liegt. Zurzeit ist sie auf Heimaturlaub, auch in Sachen Sport.

Unsere Empfehlung für Sie Schwimmen in Esslingen SSG Filder-Neckar-Teck überzeugt beim Schwimmfest mit Bestzeiten Beim 50. Schwimmfest des TSV Berkheim gehen 308 Schwimmerinnen und Schwimmer an den Start. Die Gastgeber sammeln zahlreiche Medaillen und viele Bestzeiten. Wie schön ist es, wenn man im wahrsten Sinne den Sprung ins unbekannte Wasser wagt und ein paar Monate später nur Positives zu erzählen hat? Das tut Petiki strahlend und gerne. Wie sie sich auch als Persönlichkeit in diesem knappen Jahr entwickelt hat, merkt man bei jedem Satz, den sie sagt. Natürlich sei es eine Umstellung gewesen, fern der Heimat und alleine zu leben. Aber super aufgenommen worden sei sie sowohl bei ihrem neuen Team, den „San Diego State Aztecs“, als auch im Wohnheim mit weiteren Neulingen. Mit der Uni klappte es gleich gut – und mit dem Wasserball auch.

Neuer Uni-Rekord

Petiki erspielte sich den „Rising Sun Award“ für die beste neue Spielerin ihres Teams, wurde ins sogenannte „All Freshman Team“ der Liga-Conference gewählt, in der sie mit ihrem Team Dritter wurde („wir waren echt gut“) – und sie stellte mit 63 Assists gleich mal einen neuen Rekord auf. So viele Torvorlagen in einer Saison hat es in der Geschichte des Frauenwasserballs an der San Diego State University noch nie von einer Newcomerin gegeben. An der Uni bekam sie eine Auszeichnung für ihre Leistungen. Läuft.

Ioanna Petiki überzeug im Anzug ihres Uni-Teams in San Diego direkt. Foto: San Diego State University

Petiki kam zugute, dass die Saison erst im Januar begann und sie davor einige Monate Zeit hatte, in Training und Testspielen ihre Coaches zu überzeugen. „Ich habe es gleich in die Start-Sieben geschafft“, erzählt sie stolz, denn das ist alles andere als selbstverständlich. An die andere Art des Wasserballs hat sie sich schnell gewöhnt – und die Erfahrung hat sie weitergebracht. „Es ist viel schneller“, erzählt sie. Das liegt auch daran, dass die Kader mit 24 Spielerinnen deutlich größer sind als in Europa. Der Konkurrenzkampf ist härter, aber es wird auch viel öfter gewechselt. „Wenn man im Wasser ist, kann man sich viel mehr auspowern“, erzählt Petiki – auspowern, ausruhen, auspowern.

Über die EM zurück in die USA

Mit diesen Erfahrungen will sie am Samstag den SSVE-Frauen helfen. Wobei der Vorsprung im Duell um Platz drei der Bundesliga mit dem SC Chemnitz aufgrund des 26:5-Sieges in Spiel eins der Best-of-three-Serie so groß ist, dass der Spaßfaktor an Bedeutung gewinnen wird. Anschließend wird Petiki die Mannschaft ihres Bruders Emmanouil Petikis im Zweitliga-Finalduell des SSVE gegen den SV Krefeld unterstützen. Anfang August geht es mit dem U-20-Nationalteam zur Europameisterschaft nach Portugal. Ende April war sie schon mit der A-Auswahl beim Weltcup auf Malta, wo das DSV-Team Neunter wurde.

Ende August reist Ioanna Petiki dann wieder an ihren neuen Sehnsuchtsort San Diego. Aber klar, dort wird sie auch einiges vermissen, Familie und Freunde vor allem – und natürlich „Mamas Essen“. Bei ihrem Festle zum 20. Geburtstag gab es mit Sicherheit reichlich davon.