Nationalspielerin auf Heimatbesuch Ioanna Petikis Jahr an der Sonne
Die am Freitag 20 Jahre alt gewordene Wasserballerin lebt mittlerweile in San Diego und hat beim Heimatbesuch in Esslingen viel zu erzählen.
Die am Freitag 20 Jahre alt gewordene Wasserballerin lebt mittlerweile in San Diego und hat beim Heimatbesuch in Esslingen viel zu erzählen.
Ioanna Petiki und Wasser, das gehört irgendwie zusammen. Deshalb freut sich die junge Frau, die an diesem Freitag ihren 20. Geburtstag feiert, schon darauf, am Samstag um 14 Uhr wieder mit ihren ehemaligen Kameradinnen des SSV Esslingen ins Bundesliga-Becken zu steigen. Dass das vereinseigene Freibad des SSVE direkt am Neckar liegt und dass das Wetter bestens sein wird – super. Auf eine Frage hat die Wasserball-Nationalspielerin aber eine schnelle Antwort: „Das Heimweh nach dort ist jetzt schon größer, als es dort nach Esslingen war.“ Petiki lebt seit knapp einem Jahr in San Diego in den USA, spielt dort Wasserball und studiert Psychologie – und fühlt sich dort nicht nur wohl, weil die Stadt am Pazifik liegt. Zurzeit ist sie auf Heimaturlaub, auch in Sachen Sport.