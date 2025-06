Nationalstürmer des VfB Stuttgart: Videos und Extraschichten – das Erfolgsgeheimnis von Nick Woltemade

Nick Woltemade weiß genau, wo er sich zu positionieren hat. Zwischen den Verteidigern im Strafraum. Wie schon gegen Italien, als er nach einem Eckball per Kopf traf. Mit der Wucht von 1,98 Metern und mehr als 90 Kilogramm wird der Stürmer auch an diesem Mittwoch (21 Uhr/Sat.1) versuchen, im Halbfinale gegen Frankreich in den Ball zu laufen, um bei der U-21-Europameisterschaft wieder erfolgreich zu sein. Mit einem untypischen Woltemade-Tor, wenn es sein muss. Denn bislang gehörte das Kopfballspiel noch nicht zu den Stärken des Angreifers vom VfB Stuttgart – trotz seiner auffälligen Körpergröße.