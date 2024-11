Nach dem gelungenen Länderspieljahr rufen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich große Ziele aus: den Triumph in der Nations League 2025 – und bei der WM 2026.

Marco Seliger 20.11.2024 - 13:31 Uhr

Am Ende ging es raus mit Applaus. Julian Nagelsmann hatte in der Kabine eine kurze Rede an die Mannschaft gehalten, die die Worte des Bundestrainers dann mit Beifall quittierte. So berichtete das Joshua Kimmich nach dem 1:1 von Budapest gegen Ungarn – ehe der Kapitän nach dem letzten Länderspiel des Jahres nach vorne blickte. Der Titel in der Nations League wird im nächsten Jahr vergeben, und dann steigt 2026 die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Das Ziel der DFB-Elf formulierte Kimmich nach dem gelungenen Länderspieljahr 2024 klar: „Wir können uns im ersten Moment nichts davon kaufen, weil wir jetzt noch keinen Titel gewonnen haben – das ist das ganz große Ziel. Da wollen wir drauf hinarbeiten.“ Die Turniere, so Kimmich weiter, begännen jetzt: „Jedes Spiel ist für uns wichtig auf dem Weg dorthin.“