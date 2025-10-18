Bundestrainer Álex Mumbrú musste nach seiner Bauchspeicheldrüsen-Erkrankung mehr als einen Monat stationär behandelt werden. Nun ist er auf dem Weg der Besserung.
18.10.2025 - 09:44 Uhr
Frankfurt/Main - Basketball-Bundestrainer Álex Mumbrú hat nach mehr als vier Wochen das Krankenhaus verlassen und befindet sich auf dem Weg der Besserung. "Mir geht es besser. Heute gehe ich endlich nach Hause, kein Hospital mehr!", zitierte die "Bild" aus einer persönlichen Nachricht des spanischen Ex-Profis vom Freitag.