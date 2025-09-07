Die komplette Vorrunde verfolgt der Bundestrainer krank aus der Ferne. Nun ist er zurück - und hat gleich seinen Anteil am mühsamen Weiterkommen. Doch ganz rund läuft es auf der Trainerbank nicht.
07.09.2025 - 11:43 Uhr
Riga - Am Tag nach dem mühsamen Viertelfinal-Einzug bei der Europameisterschaft hatten die deutschen Basketballer erst einmal frei. Während Topfavorit Serbien mit NBA-Superstar Nikola Jokic nach dem unerwarteten Achtelfinal-Aus gegen Finnland zerknirscht die Heimreise antreten musste, genossen Dennis Schröder und Co. das gute Wetter in der lettischen Hauptstadt Riga.