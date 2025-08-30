Deutschland erreicht vorzeitig das Achtelfinale bei der Basketball-EM. Von Mitfavorit Litauen gibt es zwar etwas mehr Gegenwehr für den Weltmeister - wirklich spannend wird die Partie aber nicht.
30.08.2025 - 14:34 Uhr
Tampere - Die deutschen Basketballer eilen bei der EM von Sieg zu Sieg und haben schon jetzt das Ticket für die Endrunde in Riga sicher. Das Team um Kapitän Dennis Schröder gewann ein rasantes Spiel gegen Mitfavorit Litauen klar mit 107:88 (55:47) und nimmt nach drei Erfolgen zum Start Kurs auf die angestrebte Medaille.