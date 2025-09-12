Zweimal Finnland, zweimal gewonnen: Die Weltmeister stehen jetzt auch im EM-Finale. Es ist schon jetzt die erfolgreichste Ära im deutschen Basketball. Der Jubel fällt noch verhalten aus.
12.09.2025 - 18:20 Uhr
Riga - Dennis Schröder plauderte nach seinem grandiosen Auftritt ganz gelassen mit seinen finnischen Gegenspielern, dann klatschte er in Richtung der Fans: Deutschland hat bei der Basketball-EM den Sprung ins Finale eindrucksvoll geschafft und kann zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Triumph von Manila den nächsten großen Titel gewinnen.