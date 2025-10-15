Für das Nationaltheater Mannheim sind die Biografien von Naidoo und West idealer Stoff für ein Musical, das reale und erfundene Elemente kombiniert.
15.10.2025 - 16:24 Uhr
Das Nationaltheater Mannheim will die Biografien der Musiker Xavier Naidoo und Kanye West für Musicalstoff nutzen. „Freisein“ sei ein semi-fiktionales Stück über einen deutschen Star of Color, der – zunächst als antirassistisches Idol gefeiert – unter den Einfluss rechter Verschwörungsideologien gerät, schreibt das Nationaltheater in einer Mitteilung.