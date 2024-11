Alexander Nübel zeigt gegen Ungarn ein bärenstarkes Länderspiel – bis der Elfmeter in der Nachspielzeit seine Laune trübt. Das sagt der VfB-Keeper zum ereignisreichen Abend in Budapest.

Marco Seliger 20.11.2024 - 07:30 Uhr

Die letzte Szene des Länderspieljahrs bleibt hängen und haften bei Alexander Nübel – sie trübte seine Laune nach einem starken Aufritt am Dienstagabend beim 1:1 der DFB-Elf gegen Ungarn in Budapest. Einen umstrittenen Handelfmeter gab es für die Gastgeber in der Nachspielzeit – den Dominik Szoboszlai auf besondere Art und Weise verwandelte.