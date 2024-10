Alexander Nübel feiert an diesem Freitag in Bosnien seine Länderspielpremiere. Vorher denkt der Keeper des VfB Stuttgart an das Duell mit seinem Teamkollegen Ermedin Demirovic – und an seine Oma.

Marco Seliger 10.10.2024 - 19:41 Uhr

Alexander Nübel betritt an diesem Freitag neues Terrain – im doppelten Sinne. Da steigt zum einen die Länderspielpremiere für den Torhüter des VfB Stuttgart im Nations-League-Spiel der DFB-Elf in Bosnien (20.45 Uhr/RTL). Und zum anderen ist da die kleine Arena Bilino Polje in Zenica, in die nur knapp 13 000 Fans passen und die etwas für Fußball-Nostalgiker ist. Alte Sitzschalen, kleine Läden unterhalb der Haupttribüne, Grashügel an beiden Stadion-Enden, das ist das Bild. Und drinnen in den Spielerkabinen hängen vor den Duschen: alte Vorhänge.