Am Donnerstag, 12. Februar 2026, findet die Auslosung der Gruppenphase der UEFA Nations League statt. Alles zur Übertragung der Auslosung im TV und Stream sowie die möglichen deutschen Gegner in der Übersicht.

Florian Huth 11.02.2026 - 10:16 Uhr

Im Anschluss an den UEFA-Kongress werden am Donnerstagabend, 12. Februar 2026, in der Brüsseler Messe die Gruppen für die fünfte Ausgabe der Nations League ausgelost. Die deutsche Nationalmannschaft geht dabei aus Topf 1 der A-Liga ins Rennen – gemeinsam mit Titelverteidiger Portugal, Europameister Spanien und Vize-Weltmeister Frankreich.

Nations League Auslosung: Datum, Uhrzeit und Übertragung

Am Donnerstag, 12. Februar 2026, um 18:00 Uhr werden wird in Brüssel die Gruppenphase der UEFA Nations League 2025/26 ausgelost. Die Auslosung der UEFA Nations League 2026/27 am Donnerstagabend wird nicht im klassischen Free-TV gezeigt, sondern ist vor allem online und bei Streaming-Anbietern zu sehen. UEFA bietet einen kostenlosen Live-Stream auf UEFA.com / UEFA.tv an. Dort lässt sich die Ziehung der Gruppen live verfolgen. Zudem zeigen verschiedene Streamingdienste die Auslosung: RTL+ überträgt die Veranstaltung im Stream, und auch DAZN bietet einen Livestream der Nations-League-Auslosung an. Für diese beiden Angebote ist ein Abo nötig.

Mögliche Gegner in der Nations League 2026/27: Auf wen kann die DFB-Elf treffen?

Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann drohen schwere Gegner. So könnte der viermalige Weltmeister eine Gruppe mit den Niederlanden, England und der Türkei erwischen. Es ist aber auch eine vergleichsweise leichte Gruppe mit Dänemark, Serbien und Wales möglich.