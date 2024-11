Oliver Baumann bekommt sein zweites Länderspiel. Der Hoffenheimer soll gegen Bosnien-Herzegowina im Tor stehen. Im Anschluss darf sehr wahrscheinlich wieder VfB-Keeper Alexander Nübel ran.

red/dpa 14.11.2024 - 19:33 Uhr

Torwart Oliver Baumann soll am Samstag in der Nations League sein zweites Länderspiel für Deutschland bestreiten. Der 34-Jährige von der TSG 1899 Hoffenheim bekam von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Partie in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina (20.45 Uhr/RTL) den Vorzug vor dem Stuttgarter Alexander Nübel (28). An diesem Freitag nimmt Baumann mit Nagelsmann an der Abschlusspressekonferenz der DFB-Auswahl im Freiburger Stadion teil.