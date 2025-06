Die französische Mannschaft ist für die Nations League-Spiele in Ludwigsburg untergebracht. An einem Ort im Kreis wurde für eine einzige Trainingseinheit ein riesiger Aufwand betrieben.

Im Schlosshotel Monrepos werden die Mitarbeitenden langsam aber sicher zu Experten, wenn es darum geht, Fußball-Nationalmannschaften zu begrüßen. Waren bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr noch die Belgier zu Gast, werden diesmal die französischen Fußballer anreisen. Sie spielen am Donnerstag (21 Uhr) im Final Four der Uefa Nations League in Stuttgart gegen Spanien.

Offiziell bestätigen will Monrepos-Direktor Felix Sommerrock das nicht – die Uefa habe anders als noch bei der EM eine strenge Kommunikationssperre ausgesprochen. Doch dass es Gespräche mit dem europäischen Verband gab, ist seit Längerem bekannt. Und verneinen will Sommerrock die Ankunft der Franzosen auf Anfrage auch nicht, er könne nur eben nicht viel sagen. „Die Kommunikation war diesmal insgesamt etwas spärlich und lief eher schleppend“, sagt der Hoteldirektor.

Lesen Sie auch

„Am Mittwochmittag könnte sich etwas tun“

Die französische Nationalmannschaft wird mit 25 Spielern plus Trainerteam und Betreuerstab anreisen. Zum Kader von Cheftrainer Didier Deschamps gehören neben Superstar Kylian Mbappé von Real Madrid auch Bayern Münchens Michael Olise oder der ehemalige VfB-Verteidiger Benjamin Pavard (Inter Mailand). Wann genau der Tross ankommt, verrät Felix Sommerrock nicht. Es scheint jedoch, dass die Mannschaft am Mittwoch um die Mittagszeit anreisen wird.

Erfahrungen mit Fußballern haben sie im Monrepos seit dem vergangenen Jahr. Für die EM 2024 hatte sich die belgische Delegation entschieden, in Ludwigsburg ihr Basislager aufzuschlagen. Bereits Anfang vergangenen Jahres begannen im Schlosshotel Umbauarbeiten, unter anderem wurden die Zimmer modernisiert und ein Außenpool gebaut. Die Belgier hatten vergangenes Jahr im Wasenstadion des SGV Freiberg trainiert. Die französische Nationalmannschaft dagegen hat sich für den Rasenplatz des FSV 08 Bietigheim-Bissingen entschieden.

Während die Spieler des Oberligisten derzeit auf Mallorca ihre Saison ausklingen lassen, wird das Stadion nochmal gebraucht. Am 6. Juni – also am Tag nach dem Spiel der Franzosen in Stuttgart – trainieren Mbappé und seine Kollegen dort. Es ist nur eine einzige Trainingseinheit, doch dahinter steckt ein enormer Aufwand: „Was die mit dem Rasen machen, ist schon upper class“, sagt Achim Silcher. Als Vertreter von 08 fungiert der Ex-Vorstand als Verbindungsmann zwischen Uefa und DFB.

Der neue Rasen bleibt im Bissinger Stadion

Jeden Tag ist zur Zeit eine eigens bestellte Rasenfirma vor Ort und pflegt das Geläuf, damit die Profis unter optimalen Bedingungen trainieren können. Nur zuschauen wird ihnen beim Training niemand. Die Einheit am Freitag findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, die Bissinger mussten sogar schon einen Sichtschutz aufhängen. Immerhin: „Der Rasen bleibt danach im Stadion“, sagt Achim Silcher. „Und es ist schon auch beeindruckend, so einen Organisationsprozess mitzuerleben.“

Trainieren wird die französische Mannschaft in Bissingen nur ein Mal, wie lange sie im Hotel Monrepos bleibt, hängt vom Ausgang der Partie am Donnerstag ab. Wenn „Les Bleus“ gegen Spanien gewinnen, spielen sie am Sonntag das Finale in München. Bei einer Niederlage stehen die Franzosen im Spiel um Platz drei, das wiederum in Stuttgart stattfindet. „Wir drücken ihnen natürlich die Daumen“, sagt Felix Sommerrock deshalb. „Aber wenn sie verlieren, wäre ich jetzt auch nicht unglücklich.“