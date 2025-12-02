Mit großen Hoffnungen waren die deutschen Fußballerinnen nach Madrid geflogen. Vor den Augen des spanischen Königs erlebt das Team von Bundestrainer Christian Wück aber eine bittere Enttäuschung.
02.12.2025 - 20:22 Uhr
Madrid - Spaniens Zauberfußballerinnen haben den Traum der DFB-Frauen vom ersten großen Titel seit Olympia-Gold 2016 gnadenlos platzen lassen. Beim klaren 0:3 (0:0) im Final-Rückspiel der Nations League in Madrid führten die Weltmeisterinnen das Team von Bundestrainer Christian Wück nach der Pause phasenweise vor - und begeisterten die 55.843 Zuschauer im Estadio Metropolitano mit Traumtoren.