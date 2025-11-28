Klara Bühl trifft Aluminium, die spanischen Weltmeisterinnen wirken blass: Viel Pech und vergebene Chancen bringen die deutschen Fußballerinnen im Hinspiel des Nations-League-Finales um den Sieg.
Kaiserslautern - Klara Bühl ging nach dem Schlusspfiff mit hängendem Kopf über den Platz. Die Flügelflitzerin musste nach dem 0:0 gegen Spanien erst einmal getröstet werden. Völlig erschöpft stemmte sie ihre Arme in die Hüften - in ihrem Kopf dürfte sie wohl noch Szenen ihrer zahlreich vergebenen Chancen gehabt haben. Latte, Pfosten und viel Pech verhinderten einen Sieg der deutschen Fußballerinnen im Hinspiel des Nations-League-Finals. Vor 40.159 Zuschauern in Kaiserslautern vergab die DFB-Elf trotz eines ganz starken Auftritts eine bessere Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag (18.30 Uhr/ARD) in Madrid.