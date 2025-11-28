Viel Pech und vergebene Chancen bringen die deutschen Fußballerinnen im Hinspiel des Nations-League-Finales um den Sieg.
28.11.2025 - 22:49 Uhr
Latte, Pfosten und viel Pech haben einen Sieg der deutschen Fußballerinnen im Hinspiel des Nations-League-Finals gegen Spanien verhindert. Beim 0:0 vor 40.159 Zuschauern in Kaiserslautern vergab die DFB-Elf trotz eines ganz starken Auftritts eine bessere Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag (18.30 Uhr/ARD) in Madrid. Dann geht es für die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück um den ersten Titel seit Olympia-Gold 2016.