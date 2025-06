Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo hat überraschend den Titel in der Nations League gewonnen und Europameister Spanien entthront. Der EM-Sieger von 2016 setzte sich im Finale von München am Abend im Elfmeterschießen mit 5:3 (2:2, 2:2, 1:2) gegen Spanien durch und sicherte sich zum zweiten Mal nach 2019 als Titelgewinner des jungen Wettbewerbs den Pokal. Torwart Diogo Costa parierte den Elfmeter von Alvaro Morata.

Spanien trotzdem Topfavorit für WM 2026

Martin Zubimendi (21. Minute) und Mikel Oyarzabal (45.) trafen für Spanien, das den dritten Titel in drei Jahren verpasste und trotzdem als Topfavorit in die WM 2026 in Nordamerika geht. Für Portugal hatten Nuno Mendes (26.) und Cristiano Ronaldo (61.) ausgeglichen. Die Portugiesen hatten am Mittwoch Gastgeber Deutschland mit 2:1 im Halbfinale besiegt.