Am Donnerstag, 5. Juni, und Sonntag, 8. Juni, finden zwei Begegnungen der Nations League in der Stuttgarter MHP-Arena statt. S-Bahn und SSB bieten daher zusätzliche Fahrten an.

Erstmals hat die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Final-Four der Nations League erreicht. Daher findet das Endturnier auch in Deutschland – genauer gesagt in München und Stuttgart – statt. Ein Halbfinale und das Spiel um Platz drei werden in der MHP-Arena ausgetragen. Mit einem vollen Stadion ist zu rechnen. Die S-Bahn Stuttgart und die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) weiten daher ihr Angebot im öffentlichen Nahverkehr aus.

Mehr S-Bahnen an der Haltestelle Neckarpark

Im zweiten Spiel der Vorschlussrunde treffen am Donnerstag, 5. Juni, um 21 Uhr, zunächst der amtierende Europameister Spanien und Frankreich in der Stuttgarter MHP-Arena aufeinander. Die S-Bahn setzt dazu Sonderzüge der Linie S 1 zur Abreise der Fußballfans ab der Haltestelle Neckarpark in beiden Fahrtrichtungen ein. Denn die Eintrittskarten gelten auch als Tickets im VVS. Um dem erwarteten Ansturm gerecht zu werden, verkehren die S-Bahnen der S 1 und der S 3 zum Flughafen und in Richtung Waiblingen in voller Zuglänge. Allerdings müssen Fahrgäste mit Ziel Backnang beachten, dass es in der Nacht vom 5. auf den 6. Juni, von 21 bis 5 Uhr, ab Waiblingen wegen Gleisbauarbeiten zu Zugausfällen und Ersatzverkehr mit Bussen kommt.

Für das Spiel um Platz drei am Sonntag, 8. Juni, 15 Uhr, gibt es „zwei zusätzliche Fahrten der S1 zur Haltestelle Neckarpark vor und nach Spielbeginn“, so ein Bahnsprecher. Genauere Abfahrtzeiten könne man aber mit Blick auf ein mögliches Elfmeterschießen noch nicht nennen. Sollte zudem Deutschland im kleinen Finale stehen, wären weitere Anpassungen möglich. Das DFB-Team trifft am Mittwoch zunächst in München auf Portugal.

Stadtbahn U 11 verkehrt zwischen Hauptbahnhof und Stadion

Auch die SSB reagiert auf die Fußballspiele: Am Donnerstag fährt die Stadtbahnlinie U 11 von etwa 18 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr alle 7,5 Minuten zwischen Hauptbahnhof und Neckarpark (Stadion), im Anschluss bis kurz vor Spielbeginn alle fünf Minuten. Am Sonntag verkehrt die „Wasenlinie 11“ von 12 bis 13 Uhr alle 7,5 Minuten, bis kurz vor 15 Uhr im 5-Minuten-Takt. Zusätzlich nach beiden Partien zur Rückfahrt je nach Bedarf.

Trotzdem raten S-Bahn und SSB allen Fußballfans sich vor Fahrtantritt über die genauen Abfahrtszeiten zu informieren und ausreichend Zeit einzuplanen. Nähere Infos gibt es auf den Homepages des Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) und der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) sowie unter den entsprechenden Apps.