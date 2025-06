Der Spanier mit den markanten Locken kehrt nach Deutschland zurück. Er rechnet mit weiteren Pfiffen bei der Partie seiner Spanier gegen Frankreich in Stuttgart.

red/sid 03.06.2025 - 17:13 Uhr

Der spanische Fußball-Europameister Marc Cucurella, landesweit bekannt durch ein nicht geahndetes Handspiel im dramatischen EM-Viertelfinale gegen Deutschland, rechnet bei seiner Rückkehr an den „Tatort“ mit einem frostigen Empfang. „Ich bin vorbereitet. Ich glaube, man wird mich noch einmal auspfeifen“, sagte der Conference-League-Sieger vom FC Chelsea vor dem Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) in Stuttgart. „Es ist Teil des Fußballs, ich habe nichts Böses gemacht.“