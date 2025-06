Nach seinem Galaauftritt in der Königsklasse gegen den VfB tritt Ousmane Dembélé wieder in Stuttgart an: In der Nations League will er seine grandiose Saison krönen.

Heiko Hinrichsen 04.06.2025 - 18:33 Uhr

Die Paarung am Donnerstagabend (21 Uhr/ARD) in der Stuttgarter MHP-Arena heißt Frankreich gegen Spanien – doch auf der Pressekonferenz am Tag vor dem Halbfinale in der Nations League ist viel von dem Duell Lamine Yamal vom FC Barcelona gegen Ousmane Dembélé von Paris St. Germain die Rede gewesen. Schließlich sind beide, da ist sich auch der französische Nationaltrainer Didier Deschamps sicher, heiße Kandidaten auf den Gewinn des Ballon d’Or.