Drei Tage nach dem 2:1 in Mailand kommt es zum Rückspiel zwischen Deutschland und Italien in Dortmund. Der Bundestrainer verändert Taktik und Personal.

dpa 23.03.2025 - 19:42 Uhr

Dortmund - Bundestrainer Julian Nagelsmann nimmt im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League gegen Italien insgesamt vier Änderungen in der Startelf der Fußball-Nationalmannschaft vor. Neben den beim 2:1 im Hinspiel in Mailand zur Pause eingewechselten Nico Schlotterbeck und Tim Kleindienst wird am Abend auch das Stuttgarter Duo Angelo Stiller und Maximilian Mittelstädt beginnen.