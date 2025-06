Es ist ja einer dieser Aussprüche, die bis zum Tode wiederholt worden sind. Stuttgart und München? Ah ja, da hat doch dieser mittlerweile vergessene Kicker Thomas Strunz mal seinen Moment für die Ewigkeit gehabt und gesagt haben: „Das Schönste an Stuttgart ist die Autobahn nach München!“

Wo übernachten die Deutschen?

Stimmt schon, ist ziemlich abgeschmackt, passt aber selten so gut wie heute: Die Franzosen jedenfalls würden das unterschreiben. Wären sie doch gerne nach München gefahren zum Finale der Nations League am Sonntagabend. Doch nun spielen sie am Sonntag um 15 Uhr gegen Deutschland in Stuttgart in der MHP-Arena und können gleich im Schlosshotel Monrepos wohnen bleiben. Die Deutschen nehmen morgen die Autobahn in umgekehrter Richtung und sollen um 18 Uhr am Hotel Mövenpick am Stuttgarter Flughafen ankommen.

Was gibt es rund ums Spiel?

Der Kartenverkauf läuft wohl trotz des bedeutungslosen Spiels um den Trostpreis so gut, dass wieder mit einem ausverkauften Stadion zu rechnen ist. Doch weil es faktisch um nichts geht, wird es kein Brimborium rund ums Spiel geben. Die Franzosen und die hiesigen Behörden hatten gegen Spanien für die 20 000 französischen Fans noch einen Treffpunkt im Park und einen Fanmarsch organisiert, nichts davon wird es am Sonntag geben. Und der Fanclub der deutschen Nationalmannschaft organisiert einen Treffpunkt am Palm Beach neben dem Stadion.

Und dann ist endlich Urlaub

Und hernach geht es dann für alle in den Urlaub. Womöglich über die Autobahn gen München und weiter in den Süden. Wobei man ja sagen muss: Thomas Strunz hat gegenüber dem „Kicker“ geäußert, das Zitat mit der Autobahn habe er so nie gesagt: „Denn, wer die A 8 kennt, weiß, dass sie gar nicht schön ist, egal in welche Richtung!“