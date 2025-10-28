Die deutsche Frauen-Auswahl reißt sich nach einer schwachen ersten Halbzeit in Caen zusammen. Nun geht es gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien um den Gesamtsieg in der Nations League.
Caen - Nach einem Fehlstart in der Normandie sind die deutschen Fußballerinnen doch noch ins Endspiel der Nations League gestürmt. Das Team von Bundestrainer Christian Wück schaffte durch ein 2:2 (1:1) im wilden Halbfinal-Rückspiel gegen Frankreich in Caen das Weiterkommen. Vier Tage nach dem 1:0 von Düsseldorf erzielten Frankfurts Nicole Anyomi (12. Minute) und wie schon beim Hinspiel Bayern-Stürmerin Klara Bühl (50.) die Tore für die DFB-Frauen. Melvine Malard (3.) traf früh, Clara Mateo spät (89.) für die Gastgeberinnen.