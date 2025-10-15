Drohnen haben die Krieg verändert

Es stimmt, der Einsatz von Drohnen hat den Krieg in der Ukraine verändert, sie bleiben dennoch nur ein Aspekt einer überaus komplexen Lage auf dem Schlachtfeld. Natürlich beobachten westliche Militärs diese Entwicklung sehr genau, aber sie wissen auch: der Drohnenkrieg in der Ukraine ist kaum auf die Verteidigungsbedürfnisse der Nato übertragbar. Das Ziel der Allianz ist es im Ernstfall, dem Gegner sofort mit massiver Feuerkraft so schwere Schläge zu versetzen, dass dieser zurückgeschlagen wird und sich nicht neu aufstellen kann. Gegner sollen weit vor einem Zusammentreffen mit eigenen Soldaten gestoppt werden, etwa indem Logistik- und Kommandozentralen getroffen werden. Verlustreiche Schlachten im Schützengraben wie in der Ukraine, wo die Drohnen zum Einsatz kommen, will die Nato verhindern.