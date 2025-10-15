Die Nato braucht eine bessere Drohnenabwehr. Für die Verteidigung der Allianz werden allerdings andere Fähigkeiten benötigt, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.
15.10.2025 - 11:18 Uhr
Der Drohnen-Hype ist ungebrochen. Auch beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel wurde über deren Beschaffung gesprochen. Doch es ist gut, dass sich die Militärs in diesem Fall nicht von der zum Aktionismus neigenden Politik jagen lassen. Eingeschüchtert von den Luftraumverletzungen Russlands über Polen vor wenigen Wochen kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen postwendend einen sogenannten „Drohnenwall“ für Europa an. Gemeint ist ein europäisches System für effektive Drohnenabwehr. In der Nato werden diese Pläne begrüßt – mehr allerdings nicht.