Auf die Nato ist kein Verlass mehr. Die Europäer müssen selbst für ihre Sicherheit sorgen, kommentiert Rainer Pörtner.
Es ist an der Zeit, das Undenkbare zu denken. Knapp achtzig Jahre nach Gründung der Nato können die Europäer nicht mehr darauf vertrauen, dass ihnen dieser Verteidigungspakt zu Sicherheit verhilft. Die Führungsmacht des transatlantischen Bündnisses, die USA, ist kein verlässlicher Partner mehr. Das Kernversprechen der Allianz auf militärischen Beistand im Fall einer Attacke von außen ist unglaubwürdig geworden. Die Europäer müssen deshalb zusehen, dass sie möglichst bald allein für ihren Schutz sorgen können.