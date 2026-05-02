Nach den Spannungen zwischen Präsident Trump und Kanzler Merz sollen rund 5.000 US-Soldaten Deutschland verlassen. Was der Schritt für Deutschland bedeutet.
02.05.2026 - 02:24 Uhr
Berlin - Nach den wachsenden Spannungen zwischen Präsident Donald Trump und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ordnet die US-Regierung den Teilabzug von Soldaten aus Deutschland an. Rund 5.000 von ihnen sollen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten verlegt werden. Der offizielle Grund: eine Prüfung der Truppenpräsenz in Europa, der Bedingungen vor Ort und der Anforderungen der Einsatzgebiete insgesamt.