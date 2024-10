Korallenartig verzweigt und leuchtend violett: Ein Fund der Amethystfarbenen Wiesenkoralle dürfte viele Pilzfreunde begeistern. Nun kommt das Gewächs zu besonderer Ehre.

dpa 29.10.2024 - 13:53 Uhr

Lindow - Die Amethystfarbene Wiesenkoralle ist zum "Pilz des Jahres 2025" gekürt worden. Ihr Lebensraum sei inzwischen stark gefährdet, teilte die Deutsche Gesellschaft für Mykologie zur Wahl mit. In Deutschland sind demnach nur noch weniger als 40 Standorte der lila-violetten Wiesenkoralle bekannt - etwa in Mittelgebirgen wie Bayerischem Wald, Thüringer Wald und Erzgebirge sowie in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.