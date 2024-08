Im Großraum Los Angeles rüttelt ein Erdbeben die Anwohner auf. Berichte über größere Schäden gibt es nicht. Doch die Nerven liegen blank.

Los Angeles - In Südkalifornien hat ein leichter Erdstoß die Menschen aufgeschreckt. Nach Angaben der Erdbebenwarte USGS hatte das Beben am Montagmittag (Ortszeit) eine Stärke von 4,4. Das Epizentrum befand sich mitten im dicht besiedelten Großraum Los Angeles. Zahlreiche Anwohner sprachen in TV-Interviews und in den sozialen Medien von Schrecksekunden und blanken Nerven nach der deutlich spürbaren Erschütterung.