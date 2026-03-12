Von Ende März bis Ende November laden Försterinnen und Förster im Kreis Esslingen wieder zu Führungen im Wald ein. Was das „Waldfühlprogramm 2026“ zu bieten hat.

Der Wald ist ein Wohlfühlort für alle Sinne. Er hat zu jeder Zeit viel Spannendes und Schönes zu bieten. Das Kreisforstamt Esslingen lädt daher auch in diesem Jahr die Bevölkerung dazu ein, die Natur zu entdecken und mehr über sie zu erfahren. Von Ende März bis Ende November werden die Försterinnen und Förster verschiedener Reviere im Landkreis insgesamt 29 Aktionen anbieten.

„Waldwissen für alle“, unter dieser Überschrift steht das „Waldfühlprogramm 2026“, das vielfältige Themen aufgreift. Bei Spaziergängen und Wanderungen wird Wissenswertes unter anderem über die Wald- und Forstgeschichte, die Artenvielfalt und den Waldumbau vermittelt. Ein Holzrücker demonstriert Forstwirtschaft mit einem Pferd. Zudem sind Interessierte zum Waldbaden, zu diversen Workshops, zu einer Radtour und „einer kleinen Waldmusik“ eingeladen.

Weil Wald ein sehr inklusiver Ort sein kann, hat das Kreisforstamt in diesem Jahr einen Fokus darauf gelegt, Veranstaltungen auch für Menschen mit speziellen Bedürfnissen anzubieten. So gibt es zum Beispiel einen Rundgang für Rollstuhlfahrende sowie eine Waldführung in leichter Sprache. Für sehbehinderte Menschen ist ebenfalls etwas dabei.

Zahlreiche Angebote richten sich speziell an Familien. Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe lädt der Forststützpunkt Nürtingen am 31. März zu einer Waldwanderung nach Reudern ein, wo es unter anderem eine Baumfällung live zu erleben gibt. Für Kindergartenkinder gedacht die „Führung mit der Waldmaus“, ältere Kinder und Jugendliche können sich beim Schnitzen, Glutbrennen oder Bogenschießen versuchen. Es gibt auch wieder ein Girlsday-Angebot und den Junior-Ranger-Tag.

Die Teilnahme an den Führungen ist kostenlos. Eine Anmeldung ist unter der jeweils angegeben E-Mailadresse erforderlich. Das gesamte Veranstaltungsprogramm kann auf der Webseite des Landkreises abgerufen werden unter: www.landkreis-esslingen.de, Suchbegriff: Waldfühlprogramm 2026.