Von Ende März bis Ende November laden Försterinnen und Förster im Kreis Esslingen wieder zu Führungen im Wald ein. Was das „Waldfühlprogramm 2026“ zu bieten hat.
12.03.2026 - 14:00 Uhr
Der Wald ist ein Wohlfühlort für alle Sinne. Er hat zu jeder Zeit viel Spannendes und Schönes zu bieten. Das Kreisforstamt Esslingen lädt daher auch in diesem Jahr die Bevölkerung dazu ein, die Natur zu entdecken und mehr über sie zu erfahren. Von Ende März bis Ende November werden die Försterinnen und Förster verschiedener Reviere im Landkreis insgesamt 29 Aktionen anbieten.