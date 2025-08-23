Vom Bundestag in die Kalkalpen: Der ehemalige SPD-Generalsekretär wandert zwei Monate lang den Nordalpenweg. Wie fällt sein Fazit nach der Tour aus?
23.08.2025 - 19:46 Uhr
Berlin - Der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ist nach eigenen Angaben rund 1.000 Kilometer durch Österreich gewandert. "Vor einem halben Jahr habe ich ein paar Leuten erzählt, dass ich im Sommer den Nordalpenweg wandern werde. Denn wenn es erstmal ausgesprochen ist, gibt es kein Zurück", schreibt der 36-Jährige auf Instagram. Die vergangenen Jahre seien auf vielen Ebenen herausfordernd gewesen.