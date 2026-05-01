Auf einem militärischen Übungsgelände in einem Naturgebiet bricht ein großes Feuer aus. Weitere Brände an anderen Orten folgen. Die niederländische Feuerwehr bekommt Hilfe - auch aus Deutschland.
01.05.2026 - 11:50 Uhr
Eindhoven - In den Niederlanden sind mehrere Brände vor allem auf militärischen Übungsgeländen ausgebrochen. An mehreren Stellen im Land versuchen Feuerwehrleute seit Mittwoch, die Flammen einzudämmen. Dabei bekommen sie nun auch Unterstützung aus dem Ausland, auch aus Deutschland.