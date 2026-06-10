Mit Zugvögeln fliegen, zwischen Korallen tauchen und mit Walhaien schwimmen: Die Arbeit von Wissenschaftlern kann wunderbare Naturerlebnisse mit sich bringen, wie Fotos eindrücklich dokumentieren.

London - Mit einem Schwarm Waldrappen quer über Europa fliegen - was wie aus einem Märchen klingt, hat ein deutsch-österreichisches Forscherteam tatsächlich gemacht. Ein Foto, das zwei Wissenschaftler des Waldrapp-Teams mit einem Motorschirm zeigt, der den Vögeln folgt, ist der Gewinner des Wettbewerbs Scientist At Work (Wissenschaftler bei der Arbeit) der Zeitschrift "Nature". Geschossen hat es der Student Gunnar Hartmann von der Universität Koblenz.

Der schwarze Waldrapp gehört zu den am stärksten bedrohten Vögeln der Welt und war lange Zeit in Deutschland ausgestorben. Seit einigen Jahren ist er durch Aufzuchtprogramme wieder nördlich der Alpen anzutreffen. Die Vögel brauchen aber Hilfe, um ihre Winterquartiere zu finden. Bei der "menschengeführten Migration" werden die von Hand aufgezogenen Tiere aus Süddeutschland in Winterquartiere nach Spanien gelotst.

Inkubationskammer für Korallen im Roten Meer

Ebenfalls ausgezeichnet wurde das Foto des Meeresbiologen Uli Kunz aus Kiel, der die Installation einer Inkubationskammer für Korallen im Roten Meer festhielt. Das Projekt untersucht, wie verschiedene Korallenarten auf den durch den Klimawandel bedingten Anstieg der Wassertemperaturen reagieren.

Ein weiterer Preis ging an den Meeresökologen Robert Harcourt, der einen Kollegen beim Sammeln einer Probe von einem Walhai vom der australischen Küste fotografiert hat. Eingereicht wurden für den Wettbewerb nach Angaben von "Nature" mehr als 220 Bilder von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt.