Am 21. September feiert der Tag des Schwäbischen Waldes Jubiläum. In Welzheim lockt das große Wanderabenteuer – dazu gibt es Weinwanderung, Radtouren, Mühlen und mehr.

Seit einem Vierteljahrhundert gehört er fest in den Veranstaltungskalender der Region: der Tag des Schwäbischen Waldes. Am Sonntag, 21. September, feiern die Organisatoren die nunmehr 25. Auflage. Was 2001 als regionaler Aktionstag begann, ist heute ein vielgestaltiges Ereignis für Familien, Wandernde und Naturfreunde. Zahlreiche Vereine, Kommunen und Initiativen beteiligen sich mit Aktionen.

Herzstück des Programms ist diesmal das „Große Wanderabenteuer“ in Welzheim, bei dem sich die Natur des Schwäbischen Waldes aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln entdecken lässt. Adressiert ist die Wanderveranstaltung vor allem an wanderfreudige und erlebnishungrige Familien mit Kindern, aber auch alle anderen Gäste, die gerne die Wanderschuhe schnüren, sind hier goldrichtig.

Drei Touren zur Auswahl

Ob sportlich ambitioniert, gemütlich oder kleinkinderfreundlich: Für jeden Anspruch gibt es eine passende Strecke.

Die „Schluchtentour“ verläuft über etwa 14 Kilometer durch den Tannwald und das idyllische Edenbachtal in Richtung Laufenmühle und wieder zurück.

Die „Römerwaldtour“ mit rund sieben Kilometern folgt weitergehend dem Premiumwanderweg Römerwald und führt vorbei am Kastell, an Mammutbäumen und dem Ropbachsee.

Für Familien mit kleinen Kindern ist die „Waldwichtelrunde“ gedacht: fünf Kilometer lang, kinderwagentauglich und durch den Tannwald – wo die Welzheimer Wichtel wohnen – geführt.

Start ist zwischen 9 und 13 Uhr in Welzheim, das Ziel bleibt bis 17 Uhr geöffnet. Wer teilnehmen möchte, sollte sich zuvor per E-Mail an info@waldentdecker.de anmelden, aber auch spontane Wanderfreunde werden am Start nicht abgewiesen – die Teilnahme selbst ist kostenfrei.

Erlebnisstationen und Stempelspaß

Nicht nur die Wege machen den Reiz des Wanderabenteuers aus, sondern auch die vielen Stationen am Rand. Dort warten Spiel- und Mitmachaktionen, kreative Angebote, betreute Grillplätze (einfach eigenes Grillgut mitbringen) und kostenlose Getränke. Für Kinder gibt es zusätzlich eine Stempelkarte – wer fleißig sammelt, darf sich am Ende über eine süße Überraschung freuen. Pausen lassen sich auch an Biergarten, Pizzeria, Römerspielplatz oder Minigolfanlage einlegen.

Für Sicherheit ist gesorgt: Alle Strecken sind gut ausgeschildert, Toiletten und Getränkestationen stehen bereit, und falls es unterwegs nicht mehr weitergeht, holt ein Rückholservice die Teilnehmenden ab.

Eine Tour führt auch durch den idyllischen Römerwald in Welzheim. Foto: Gottfried Stoppel

Ein bekanntes Gesicht begleitet das Jubiläum: Walter Hieber, in der Region als „WaldMeister“ bekannt. Seit vielen Jahren engagiert er sich dafür, Natur und Wald auf lebendige Weise erlebbar zu machen. Ob als Pädagoge, Führer oder Ideengeber – er steht für den spielerischen Zugang zu Wald und Landschaft. Beim Großen Wanderabenteuer zählt er zu den Mitveranstaltern.

Welzheim feiert mit

Rund um das Wanderabenteuer verwandelt sich Welzheim in eine Erlebnisbühne. Von 11 bis 18 Uhr findet der Markt des Schwäbischen Waldes statt, dazu öffnet der Einzelhandel seine Türen zum verkaufsoffenen Sonntag. Wer nach der Wanderung einkehren möchte, findet in Welzheims Gasthäusern reichlich Gelegenheit – vom Kaffee über Eis bis zum Abendessen.

Mehr als 30 Veranstaltungen

Der Tag des Schwäbischen Waldes entfaltet sich am 21. September weit über Welzheim hinaus. In den Berglen lockt eine kombinierte Wanderung und Radtour entlang des Öschelbronn-Rundwegs, mit Start am Bürgerhaus Rettersburg und gemeinsamer Rast im Alten Rathaus Öschelbronn. In Aspach stehen gleich zwei Angebote bereit: Betriebsführungen mit Verkostung im Streker-Saftladen sowie eine dreistündige Erlebniswanderung auf dem WeinWanderWeg, die zu Aussichtspunkten mit Blick in die Backnanger Bucht führt.

In Allmersbach im Tal gibt es Familienwanderungen: „Heutensbach ErLeben“ vermittelt Dorfgeschichte, die „Wimmel-Wiesentour“ führt über Streuobstwiesen und entlang des Allmersbachs. Auch die Mühlen in Aktion sind dabei – mit der Heinlesmühle, der Meuschenmühle und der Hummelgautsche in Alfdorf sowie der Marhördter Sägmühle in Oberrot. In Murrhardt nimmt ein Märchenspaziergang Groß und Klein mit und erzählt „von großen und von kleinen Abenteuern“. Oppenweiler lädt in den Schlossgarten und auf Burg Reichenberg ein, und in Spiegelberg öffnet das Besucherbergwerk Wetzsteinstollen seine Türen – um nur einige Beispiele zu nennen. Insgesamt umfasst das Programm über 30 Veranstaltungen.

Gefördert und getragen

Der Tag des Schwäbischen Waldes ist ein Gemeinschaftsprojekt, getragen vom Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Zahlreiche Vereine und Gemeinden im Rems-Murr-Kreis und darüber hinaus bringen sich ein – mit viel ehrenamtlichem Engagement.