Die Naturfreunde Fellbach präsentieren ihr neues Halbjahresprogramm. Es lockt mit spannenden Einblicken in die Natur, Geschichte und Artenvielfalt der Region.
08.01.2026 - 14:11 Uhr
Sie haben einen spektakulären Brutplatz in 107 Metern Höhe und haben es aufgrund des bundesweiten Interesses an ihrem besonderen Nistplatz große Aufmerksamkeit erhalten: die Wanderfalken auf dem Plateau der Bauruine des Wolkenkratzers in Fellbach, dem Schwabenlandtower. Nun können Interessierte Wissenswertes zum schnellsten Jäger der Lüfte erfahren – bei einer Veranstaltung im Naturfreundehaus auf dem Kappelberg.