Der Schuttstrom in Brienz hat sich deutlich verlangsamt. Trotzdem bleibt die Zukunft des evakuierten Dorfes ungewiss – viele Bewohner nehmen ein Umzugsangebot an.
Brienz - Am zweiten Weihnachtstag gibt es für die evakuierten Bewohner des Schweizer Bergdorfes Brienz gute Nachrichten: Der Schuttstrom, der das Dorf bedroht, hat sich verlangsamt, und das Dorf selbst rutscht so wenig wie seit 15 Jahren nicht mehr, wie die zuständige Gemeinde Albula mitteilt. Eine Rückkehr der einst rund 90 Einwohner steht allerdings nicht zur Debatte.