In Thailands Hauptstadt suchen Helfer fieberhaft nach Überlebenden in den Trümmern eines Hochhauses. Die Zeit drängt.

dpa 30.03.2025 - 04:21 Uhr

Bangkok - Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien haben Rettungskräfte einen toten Arbeiter aus den Trümmern eines eingestürzten Hochhaus-Rohbaus in der thailändischen Hauptstadt Bangkok geborgen. Wie die Zeitung "Khaosod" berichtete, hoben die Helfer den Leichnam in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) mit einem Kran und einem Metallkorb aus den Überresten des eingestürzten Gebäudes.