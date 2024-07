Sieben Tote bei Unwettern in Vietnam

In Vietnam haben Überschwemmungen und Erdrutsche mindestens sieben Menschen das Leben gekostet. Weitere werden vermisst.

red/AFP 25.07.2024 - 13:54 Uhr

Bei Überschwemmungen und Erdrutschen in Vietnam sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Zudem würden zehn Menschen vermisst, meldeten die Staatsmedien am Donnerstag. In der Bergregion Dien Bien wurden laut einem Bericht der Zeitung „Tuoi Tre“ zehn Häuser von den Wassermassen mitgerissen und acht weitere beschädigt.