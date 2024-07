Naturoase in Freiberg am Neckar

In Freiberg am Neckar haben Markus Canz und seine Frau Susanne einen Acker in eine blühende Wiese umgewandelt – inklusive Eidechsenburgen. Plötzlich kreucht und fleucht es auf dem Feld.

Christian Kempf 24.07.2024 - 13:26 Uhr

Die alarmierender werdenden Nachrichten zum Rückgang der Artenvielfalt haben mittlerweile bei etlichen Grundstücksbesitzern zu einem Umdenken geführt. Zwischen sattgrünen Grashalmen im Rasen darf ruhig auch mal ein Blümchen hervorlugen, man lässt Hecken aus heimischen Hölzern am Rand des Gartens anlegen. Insektenhotels sieht man auch immer öfter. Noch mal andere Dimensionen hat aber, was Markus Canz und seine Frau Susanne Zeltwanger-Canz auf Tuchfühlung zu ihrem Aussiedlerhof in Freiberg geschaffen haben, um Bienen, Grashüpfern und Konsorten eine Heimat und Futterquellen zu bieten.