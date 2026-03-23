Landwirtschaftliche Betriebe aus dem Rems-Murr-Kreis können sich bis zum 15. April für die Wiesenmeisterschaft im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald anmelden.
23.03.2026 - 10:14 Uhr
Artenreiche Wiesen gelten als wichtiger Bestandteil der Kulturlandschaft im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Sie bieten Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und Tiere, liefern hochwertige Futtermittel und prägen zugleich das Landschaftsbild der Region. Zudem spielen sie eine wichtige Rolle im Biotopverbund, weil sie Lebensräume vernetzen und so zur langfristigen Sicherung der biologischen Vielfalt beitragen.