Die Sichtung eines weißen Rehs im Ludwigsburger Ortsteil Neckarweihingen vor einigen Jahren war eine kleine Sensation. Inzwischen gibt es immer mehr der scheuen Tiere.
21.08.2025 - 06:00 Uhr
So ein weißes Reh, das ist schon ein faszinierender Anblick – und extrem selten. Nicht so in Neckarweihingen. Das scheue Albino-Tier, das vor vielen Jahren erstmals in den Wäldern des Ludwigsburger Ortsteils gesichtet wurde, ist längst kein Einzelfall mehr. Immer wieder laufen dem Neckarweihinger Hubert Gänser-Hampp einige der scheuen Tiere vor die bewegungsgesteuerte Kamera in seinem Garten.