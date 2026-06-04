Naturschutz im Bottwartal Bulle Leo sorgt für Wasserbüffel-Boom – die Herde inzwischen zu groß
Die Wasserbüffel bei Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) sind eine Attraktion – doch der Übereifer des Deckbullen vom Bodensee hat auch Nachteile.
Die Wasserbüffel bei Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) sind eine Attraktion – doch der Übereifer des Deckbullen vom Bodensee hat auch Nachteile.
Zwischen Schilf und feuchten Senken stehen 15 Wasserbüffel im Gras. Einige suhlen sich an diesem heißen Vormittag im Schlamm, heben kurz den Kopf. Allein schon dieser Anblick zeigt: Die Tiere fühlen sich an der Bottwar bei Großbottwar wohl. Die Idylle sorgt jedoch auch für ein Problem: Die Wasserbüffel haben sich zuletzt zu stark vermehrt.