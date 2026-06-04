Naturschutz im Bottwartal: Bulle Leo sorgt für Wasserbüffel-Boom – die Herde inzwischen zu groß

Zwischen Schilf und feuchten Senken stehen 15 Wasserbüffel im Gras. Einige suhlen sich an diesem heißen Vormittag im Schlamm, heben kurz den Kopf. Allein schon dieser Anblick zeigt: Die Tiere fühlen sich an der Bottwar bei Großbottwar wohl. Die Idylle sorgt jedoch auch für ein Problem: Die Wasserbüffel haben sich zuletzt zu stark vermehrt.

Zu Beginn im Jahr 2019 lebten nur sechs Wasserbüffel auf den acht Weiden. Anfängliche Widerstände gegen die Tierhaltung wichen einer wohlwollenden Wertschätzung. Inzwischen ist klar: Die Herde hält die Feuchtwiesen offen und verhindert, dass wertvolle Lebensräume verloren gehen. Zahlreiche Vogel-, Amphibien- und Insektenarten profitieren davon.

Wasserbüffel schwitzen nicht – wird es heiß, halten sie sich oft in den Suhlen auf, die sie selbst graben. Foto: Werner Kuhnle

Der Grund für das Herdenwachstum von sechs auf 15 Wasserbüffel trägt einen Namen: Leo. Der Deckbulle vom Bodensee durfte vor drei Jahren etwa fünf Monate lang die Kuhherde begleiten. Leo deckte die Kühe so intensiv, dass acht Tiere jeweils etwa 300 Tage später Nachwuchs bekamen. „Man sieht einem Wasserbüffel nicht unbedingt an, ob er trächtig ist“, erklärt Gerhard Fahr, der zweite Vorsitzende des Vereins für Landschaftspflege und Naturschutz durch Beweidung im Bottwartal. Zudem verliefen die Geburten meist ohne menschliche Hilfe. „Die Tiere machen das alleine. Plötzlich ist das Kalb da.“

Drei der 18 Nachkommen hat der Wasserbüffelverein schon an andere Herden vermittelt. „Wir wollen noch auf elf Büffel runterkommen – das ist für unsere Weiden die richtige Stärke“, berichtet Gerhard Fahr. Die gesetzlichen Vorgaben gegen eine Überweidung sind streng: Eigentlich darf nur ein Großtier auf zwei Hektar leben. Rein rechnerisch wären das also 6,5 Wasserbüffel an der Bottwar.

Landratsamt genehmigt mehr Tiere

Einen Konflikt mit den Behörden will der Vorstand des Vereins unbedingt vermeiden. Ein Gespräch vor Ort mit dem Landrat Dietmar Allgaier ebnete den Weg für eine größere Herde. „Wir haben hier durch den hohen Grundwasserstand an der Bottwar mehr Feuchtigkeit und Wachstum als etwa auf der Schwäbischen Alb“, erklärt Gerhard Fahr. Deshalb habe das Landratsamt die Genehmigung erteilt, maximal 14 erwachsene Tiere zu halten.

Nach einigen Wochen ist ein Weidewechsel nötig. Laute Rufe reißen an diesem Vormittag die Wasserbüffel aus ihrer Lethargie. Uli Weigle, der die Betreuung der Weiden von seinem Vater Andreas übernommen hat, öffnet den Elektrozaun. „Wir bringen die Tiere heute auf eine neue Feuchtwiese näher am Schilf“, sagt der 28-Jährige. Die Büffel folgen willig, schließlich winkt ihnen frisches Futter. Dass die Herde seit 2023 zwischenzeitlich von zehn auf 18 Tiere wuchs, sieht Weigle mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Die Wasserbüffel sorgen auf der Wiese für eine große Artenvielfalt, aber wir dürfen nicht zu viele Büffel halten.“

„Wir haben hier durch den hohen Grundwasserstand an der Bottwar mehr Feuchtigkeit und Wachstum als etwa auf der Schwäbischen Alb.“ Gerhard Fahr, Zweiter Vorsitzender des Wasserbüffel-Vereins

Die Arbeit mit den Tieren ist allerdings alles andere als romantisch. Kürzlich mussten einigen Kühen die Klauen geschnitten werden. „Da habe ich Freunde mitgenommen“, erzählt Uli Weigle und lacht. „Die helfen mir, die Tiere festzuhalten.“ Alleine sei man schnell überfordert. Schließlich bringen die Tiere zwischen 400 und 500 Kilogramm auf die Waage und können bis zu 30 Jahre alt werden.

Wie stark sie die Landschaft verändern, zeigt sich auf bereits abgegrasten Flächen. Zwischen den Grasinseln liegen kleine Wasserstellen. Die sogenannten Suhlen entstehen durch das Verhalten der Tiere. Mit Hörnern und Hufen graben die Wasserbüffel Mulden in den Boden. Dort sammelt sich Wasser, das aus dem nahen Grundwasser oder vorhandenen Pfützen nachläuft.

Auch Störche nutzen die Feuchtbiotope

Für die Tiere selbst sind diese Suhlen lebenswichtig, weil Wasserbüffel nicht schwitzen können und sich an heißen Tagen im Schlamm abkühlen. Für die Natur sind sie jedoch weit mehr als bloße Badestellen. „Hier entstehen wertvolle Feuchtbiotope“, erklärt Carolyn Hutter, die sich als Präsidentin von Naturelife im Verein engagiert. Sie weiß: Auch Störche nutzen die Feuchtflächen als Rast- und Nahrungsgebiet.

Inzwischen gibt es ähnliche Projekte in anderen Teilen Baden-Württembergs, etwa in den Landkreisen Freiburg und Rastatt. Dort wird die Beweidung sogar teilweise von öffentlichen Stellen unterstützt. Im Bottwartal hingegen finanziert sich das Projekt ausschließlich über Spenden.

Deshalb ist auch ehrenamtliches Engagement gefragt. Der Verein hat dafür eine ganz konkrete Aufgabe im Blick: die Pflege der Weidezäune. „Es wäre prima, wenn sich jemand bereit erklären könnte, mit uns die Gräser dort zu schneiden“, sagt Gerhard Fahr. Nur so könne die notwendige Spannung von rund 9000 Volt in den Elektrozäunen zuverlässig erhalten bleiben, die laut Fahr für Menschen ungefährlich sei.

Ideal seien Menschen, die früh aufstehen. „Morgens ist es noch nicht so heiß“, sagt Uli Weigle. Niemand müsse sich langfristig verpflichten. „Man kann auch einfach einmal stundenweise reinschnuppern“, ergänzt Carolyn Hutter. Mit gutem Beispiel gehen die Mitarbeiter der Stuttgarter Liederhalle voran: Sie kommen seit Jahren regelmäßig Ende Februar und richten die Anlagen rund um die Wiesen.

Während die Sonne langsam höher steigt und die Wasserbüffel sich an ihre neue Weide gewöhnen, wird deutlich, warum die Verantwortlichen so viel Zeit in das Projekt investieren. Es geht nicht allein um eine Herde außergewöhnlicher Tiere. Es geht um eine Landschaft, die ohne sie anders aussehen würde.