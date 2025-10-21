Der Zank im Naturschutzgebiet Eichenhain in Sillenbuch wird immer absurder. Für die von der Stadt aufgestellten Zäune fehlt eine Genehmigung. Manche Bürger fühlen sich gegängelt.
21.10.2025 - 15:36 Uhr
Die einen brechen einen Streit vom Zaun, die anderen winken nun mit dem Zaunpfahl. Der Zoff um den Zaun im Naturschutzgebiet Eichenhain im Stuttgarter Stadtbezirk Sillenbuch kennt kein Ende – und erfährt regelmäßig neue Wendungen. Jetzt geht es darum, ob die Zäune überhaupt legal sind – und um die Frage, ob das Regierungspräsidium womöglich verstärkt die Polizei in das Gebiet schicken wird.