Naturschutzgebiete: Alte Eichen, stille Wasser – das sind die Biotope im Kreis Göppingen

Ein wahres Eldorado für Naturfreunde ist der Kreis Göppingen: Mehr als ein Viertel seiner Fläche besteht aus Schutzgebieten, hinzu kommen 460 Naturdenkmale. Diese verteilen sich auf 247 flächenhafte Objekte wie etwa Seen, Bachläufe, Feuchtwiesen oder Baumgruppen, insgesamt umfassen sie 312 Hektar. Zudem gibt es 213 Einzeldenkmale wie bemerkenswerte Bäume, aber auch Felsen oder Höhlen. So wie die mehrere hundert Jahre alte Altenberg-Eiche zwischen Wäschenbeuren und Maitis, die als Solitär weithin sichtbar ist, auch die Friedenslinde an einer Feldweg-Kreuzung bei Holzheim oder die Linde bei der Kapelle in Nenningen fallen in diese Kategorie.

Die flächenmäßig mit Abstand größte Bedeutung haben im Landkreis die Landschaftsschutzgebiete. Derzeit bestehen 35 solcher Gebiete mit einer Gesamtfläche von rund 15 700 Hektar, was knapp einem Viertel der Landkreisfläche entspricht, wie das Umweltschutzamt berichtet. Die Behörde erläutert: „Neben großflächigen Landschaftsschutzgebieten im Oberen Filstal hat der Landkreis Anteil am landkreisübergreifenden Landschaftsschutzgebiet um die drei Kaiserberge. Am Albtrauf (Raum Bad Boll) und auf den Gemarkungen Ebersbach und Eislingen befinden sich Landschaftsschutzgebiete, welche vor allem zum Schutz von zusammenhängenden Streuobstflächen ausgewiesen wurden.“ Mit diesem Instrument können auch Gebiete besonderer Bedeutung für die Erholung gesichert sowie Pufferzonen zu Naturschutzgebieten festgelegt werden.

20 Naturschutzgebiete sind ausgewiesen

So sind etwa die Orte Hohenstaufen, Ottenbach und Reichenbach u.R. komplett umgeben vom 3660 Hektar großen Landschaftsschutzgebiet „Hohenstaufen, Rechberg, Stuifen mit Aasrücken und Rehgebirge“. Auch der größte Teil des Schurwalds westlich von Adelberg fällt in diese Kategorie.

In Bannwäldern ist die Natur sich selbst überlassen. (Symbolfoto) Foto: imago/blickwinkel

Während Landschaftsschutzgebiete von den Landratsämtern als untere Naturschutzbehörden ausgewiesen werden, sind für die strenger geschützten Naturschutzgebiete die Regierungspräsidien zuständig. Im Kreis wurden bisher insgesamt 20 Naturschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 2887 Hektar ausgewiesen. Dies entspricht einem Anteil von 4,5 Prozent der Landkreisfläche. Das größte Naturschutzgebiet im Regierungsbezirk Stuttgart ist das Gebiet „Eybtal mit Teilen des Längen- und Rohrachtales“. Es ist 1331 Hektar groß, also rund 13 Quadratkilometer, was ziemlich genau der Gesamtfläche von Süßen entspricht, und liegt auf den Gemarkungen von Donzdorf, Böhmenkirch und Geislingen.

Einziger Bannwald liegt bei Bad Boll

Auf dem Gemeindegebiet von Bad Boll befindet sich der einzige Bannwald des Landkreises, das „Teufelsloch“ mit einer Fläche von 18 Hektar. Es handelt sich dabei um ein sich selbst überlassenes Waldreservat, in dem keine forstliche Bewirtschaftung stattfindet. In Bannwäldern wird wissenschaftlich untersucht, wie sich die Waldlebensgemeinschaft ohne den willentlichen Einfluss des Menschen entwickelt. Dabei sollen Erkenntnisse über die Entwicklung von Waldökosystemen gewonnen werden.

Im Landkreis Göppingen bestehen derzeit acht Schonwälder, mit denen vor allem landschaftstypische Waldbestände, teilweise historische Waldformen und Waldbiotopkomplexe mit einer Fläche von 245 Hektar geschützt werden. Schonwälder werden im Gegensatz zu Bannwäldern bewirtschaftet und gepflegt. Dazu zählen unter anderem der Eichertwald in Göppingen (89 Hektar) und der Baronenwald südlich von Uhingen (27,5 Hektar).

Zahl der Biotope ist nicht exakt erhoben

Eine weitere Klasse von Schutzgebieten sind die Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) und die europäischen Vogelschutzgebiete. Das europäische ökologische Netz „Natura 2000“ dient dem Schutz dieser Gebiete, die Landratsämter sorgen dort für den Schutz vor erheblichen Beeinträchtigungen. Im Kreis Göppingen gibt es derzeit acht FFH-Gebiete und drei Vogelschutz-Gebiete.

Keine genauen Angaben gibt es zur Zahl der Biotope im Kreis Göppingen, da diese nicht zwingend kartiert werden müssen. Ihre Zahl ist aber beträchtlich, wie ein Blick auf die entsprechende Karte der Landesanstalt für Umwelt zeigt.