Die Nordatlantik-Insel Island erlebt ihren nächsten Vulkanausbruch. In der Nähe der Hauptstadt Reykjavik sprudelt erneut glutrote Lava an die Oberfläche.

dpa 01.04.2025 - 12:11 Uhr

Reykjavik - Auf Island sprudelt wieder glutrote Lava aus der Erde. Der erneute Vulkanausbruch auf der Reykjanes-Halbinsel südwestlich der Hauptstadt Reykjavik begann nach Angaben der isländischen Wetterbehörde am Vormittag in der Nähe des Fischerortes Grindavík. In Live-Aufnahmen des Rundfunksenders RÚV war zu sehen, wie sich die Lava ihren Weg aus einem riesigen Riss an die Erdoberfläche bahnte.