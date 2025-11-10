Lenny Wilkens gewann Titel in der NBA und bei Olympia. Nun ist der frühere Weltklasse-Spieler und -Coach im Alter von 88 Jahren gestorben.
10.11.2025 - 07:59 Uhr
Seattle - Basketball-Legende Lenny Wilkens ist tot. Der frühere Spieler und Trainer starb im Alter von 88 Jahren, wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf die Familie des US-Amerikaners berichtet. Wilkens coachte 2.487 Spiele in der NBA und ist damit Rekordtrainer der besten Basketball-Liga der Welt. Er wurde als Spieler, Trainer und Teil der US-Olympiaauswahl von 1992, die er als Assistent betreute, in die Hall of Fame aufgenommen.