Die Orlando Magic um Franz Wagner haben einen Fehlstart in der NBA hingelegt. Auch ein weiterer deutscher Basketball-Weltmeister verliert erneut.
30.10.2025 - 06:40 Uhr
Detroit - Nach einem Sieg zum NBA-Saisonstart haben die Orlando Magic um Basketball-Welt- und Europameister Franz Wagner bereits das vierte Spiel nacheinander verloren. Die Magic kassierten mit einem 116:135 (64:65) bei den Detroit Pistons ihre bislang höchste Saisonpleite. Das ambitionierte Team rangiert mit einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen damit im Tabellenkeller der Eastern Conference in der nordamerikanischen Profiliga.