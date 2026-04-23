Die Orlando Magic müssen in der Playoff-Serie gegen Detroit den Ausgleich hinnehmen. Das Team um Franz Wagner bricht im dritten Viertel ein - und kommt vor allem in der Offensive nicht in Schwung.
Detroit - Die Orlando Magic um Basketball-Nationalspieler Franz Wagner haben in den NBA-Playoffs gegen die Detroit Pistons den Ausgleich kassiert. Die Mannschaft des Welt- und Europameisters verlor auswärts 83:98 und musste damit in dem Duell mit dem besten Hauptrunden-Team der Eastern Conference das 1:1 hinnehmen. Wer zuerst vier Siege holt, zieht in der Best-of-seven-Serie in die zweite Playoff-Runde ein.