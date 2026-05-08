Deutschlands Basketball-Star Dennis Schröder verliert mit den Cleveland Cavaliers auch Spiel zwei der NBA-Viertelfinals. Landsmann Isaiah Hartenstein liegt mit dem Titelverteidiger dagegen auf Kurs.
08.05.2026 - 06:53 Uhr
Detroit - Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat in den NBA-Playoffs mit den Cleveland Cavaliers die zweite Niederlage in den Conference-Semifinals kassiert. Der deutsche Nationalmannschafts-Kapitän unterlag mit seinem Team 97:107 bei den Detroit Pistons und liegt in der Best-of-Seven-Serie nun schon 0:2 zurück. Wie schon im ersten Duell zwei Tage zuvor leisteten die Cavs lange Zeit Gegenwehr, mussten in der Schlussphase jedoch abreißen lassen.