Basketballer Dennis Schröder berichtet nach einem EM-Gruppenspiel in Finnland von rassistischen Anfeindungen. Nun meldet sich auch seine Frau auf Social Media zu Wort.
31.08.2025 - 09:54 Uhr
Nach den rassistischen Ausfällen gegen Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat sich dessen Ehefrau Ellen zu Wort gemeldet und Hasskommentare in den Sozialen Medien öffentlich gemacht. „Leider sind solche Anfeindungen, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, allgegenwärtig“, schrieb sie bei Instagram unter einen Screenshot, der entsprechende Beleidigungen zeigt.