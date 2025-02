Dennis Schröder schlägt in der NBA mit den Golden State Warriors die Orlando Magic um Franz Wagner. Ein anderer Deutscher freut sich über einen klaren Sieg in der Basketball-Profiliga.

dpa 04.02.2025 - 07:23 Uhr

San Francisco - Basketball-Star Dennis Schröder hat das Duell mit seinem Weltmeister-Kollegen Franz Wagner in der nordamerikanischen Profiliga NBA für sich entschieden. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft gewann mit den Golden State Warriors 104:99 gegen die Orlando Magic. Mit 25 Siegen und 24 Niederlagen halten die Warriors als Elfter im Westen Anschluss an die Playoff-Plätze. Orlando bleibt nach der elften Pleite in 13 Spielen nur dank der schwächeren Konkurrenz im Osten auf Rang acht.